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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Туле "Крылья Советов" проиграли "Арсеналу" - 0:2

26 апреля 2017 23:22
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"Крылья Советов" встречались в Туле с "Арсеналом". Счет в матче был открыт на 31-й минуте матча. Мяч головой забил в ворота Гия Григалава. На 80-й минуте хозяева забили второй гол – выход один на один реализовал Федерико Расич.

В итоге поражение самарцев – 0:2.

"Арсенал" догнал "Крылья" в турнирной таблице и при равенстве очков по дополнительным показателям находится на строчку выше волжан, которые опускаются в зону вылета – на 15 место, сообщает пресс-служба ФК "КС". 

Фото  ФК "КС"
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