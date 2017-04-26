В Туле "Крылья Советов" проиграли "Арсеналу" - 0:2

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В итоге поражение самарцев – 0:2."Арсенал" догнал "Крылья" в турнирной таблице и при равенстве очков по дополнительным показателям находится на строчку выше волжан, которые опускаются в зону вылета – на 15 место, сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото ФК "КС"