В Туле "Крылья Советов" проиграли "Арсеналу" - 0:2
26 апреля 2017 23:22
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В итоге поражение самарцев – 0:2.
"Арсенал" догнал "Крылья" в турнирной таблице и при равенстве очков по дополнительным показателям находится на строчку выше волжан, которые опускаются в зону вылета – на 15 место, сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото ФК "КС"
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