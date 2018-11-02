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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Тольятти впервые в истории российского спидвея состоится Финал Командного чемпионата мира по гонкам на гаревой дорожке

2 ноября 2018 09:03
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Благодаря поддержке Правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова.
СК «МЕГА-ЛАДА» В 2019 ГОДУ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО СПИДВЕЯ ПРИМЕТ НА СВОЕМ ТРЕКЕ ФИНАЛЬНЫЕ ГОНКИ КОМНДНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА «MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS»

В 2018 году сборная России в составе Эмиля Сайфутдинова, Артема Лагуты и Глеба Чугунова завоевала первый в истории титул чемпионов мира по спидвею. Защищать чемпионское звание в 2019 году национальная команда нашей страны будет на домашней арене – Финал международного турнира «MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS» состоится в России. Решающие гонки чемпионата впервые
за всю его историю пройдут в г. Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова. Известны и даты главного события в мире мотоциклетного спорта – оно состоится 20 и 21 июля.

Главные организаторы «MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS» из компании BSI отмечают, что Россия традиционно является признанным лидером в другом виде трековых гонок – мотогонках на льду. Соревнования в данной дисциплине также ежегодно проходят в г. Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова, ставшем регулярным местом проведения крупнейших международных соревнований
Международной мотоциклетной Федерации (ФИМ). И именно здесь 16 и 17 февраля 2019 года состоится Финал Командного чемпионата мира по мотогонкам на льду. 

- На протяжении многих лет мы планировали провести в России Финал командного чемпионата мира ФИМ, представляемый компанией MONSTER ENERGY. Учитывая победу российской команды в «MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS 2018», а также чрезвычайно успешную организацию Чемпионата мира по футболу ФИФА, трудно представить лучший момент для проведения такого мероприятия в Тольятти. В этом городе находится один из лучших в мире стадионов, предназначенных для трековых гонок, и я уверен, что нас ожидает захватывающая борьба лучших из лучших, - рассказал управляющий директор BSI Торбен Олсен.

Президент СК «Мега-Лада» Алексей Степанов подчеркивает: «Благодаря многолетней плодотворной работе по развитию и популяризации мотоциклетного спорта Спортивный клуб «Мега-Лада» при поддержке Правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова достиг договоренности о праве принимать в 2019 году в г. Тольятти Финал Командного чемпионата мира по спидвею
– престижный международный турнир «2019 MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS». В 2018 году впервые в истории российского спидвея, национальная сборная нашей страны завоевала престижный титул чемпионов мира. Теперь перед нами стоит еще более важная задача – организовать и провести «2019 MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS». Я уверен, что Тольятти готов к встрече друзей со всего мира. Мы обеспечим достойный прием и сделаем все необходимое для того, чтобы российский Финал Командного чемпионата мира вошел в славную историю мирового спидвея» 

Добавим, отборочные соревнования «2019 MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS» состоятся 4 мая и 11 мая. Места их проведения будут сообщены дополнительно. А по завершении отборочных гонок станет известен полный список стран-участниц, чьи сборные 20 и 21 июля приедут в г. Тольятти бороться за титул чемпионов мира по спидвею в сезоне 2019 года, передает пресс-служба СК «Мега-Лада».
 
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