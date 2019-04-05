В Тольятти стартует суперфинал школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»
5 апреля 2019 14:49
160
«КЭС – Баскет» - одно из крупнейших детско-юношеских спортивных соревнований, проходящих с 2007 года. Главным спонсором турнира является группа «Т Плюс». В нынешнем сезоне в проекте принимают участие около 18 000 школьных команд из 69 регионов России, в том числе 479 команд играли в Самарской области. Соревнования проводятся поэтапно – проходят внутришкольные, муниципальные и дивизиональные отборы. Лучшие команды попадают в суперфинал.
В сезоне 2018\2019 решающий раунд «КЭС – Баскета» было доверено провести Самарской области. Суперфинал пройдет в Тольятти с 6 по 13 апреля. Матчи группового этапа пройдут в СК «Акробат», ФОК «Слон», ДС «Волгарь» и ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова. Финальные игры состоятся 13 апреля в ледовом дворце спорта «Лада-Арена». Самарская область на суперфинале будет представлена командой девушек «Ольга & К» (СОШ №2 им. Маскина, ж/д ст. Клявлино) и командой юношей «Ника» (лицей села Хрящёвка).
Подробное расписание матчей доступно здесь, передает пресс-служба минспорта СО.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
802
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
656
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
927
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8029
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8505
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8234
Спорт в регионе
5 апреля 2019 14:49
В нем примут участие 40 лучших команд юношей и девушек из различных субъектов РФ, а также представители Монголии и Киргизской Республики. Спорт в регионе
160
4 апреля 2019 19:39
Соперником нашей команды станет «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Спорт в регионе
277
4 апреля 2019 18:27Профессиональное обучение фитнес-инструкторов
Здоровый образ жизни предпочитают многие современные люди, независимо от возраста. Спорт в регионе
40
4 апреля 2019 14:29
Апрельские матчи полуфинала Кубка России стали первыми в российском футболе, где была использована система видеопомощи арбитрам (VAR). В обеих встречах судьям... Спорт в регионе
237
4 апреля 2019 09:41
Клуб «Крылья Советов» подал заявку. Спорт в регионе
237
3 апреля 2019 20:31
Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 6 апреля на выезде с "Краснодаром". Спорт в регионе
375
3 апреля 2019 16:41
Соревнования проходили в городе Салават с участием 10 команд. Спорт в регионе
264
Видео
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
273
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
314
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4876
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4810
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
588
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
880
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
424
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1079
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1076
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2058
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2336
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1406
Мероприятия