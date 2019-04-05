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В Тольятти стартует суперфинал школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»

5 апреля 2019 14:49
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В нем примут участие 40 лучших команд юношей и девушек из различных субъектов РФ, а также представители Монголии и Киргизской Республики.
Завтра, 6 апреля, в Тольятти стартует суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2018\2019. В нем примут участие 40 лучших команд юношей и девушек из различных субъектов РФ, а также представители Монголии и Киргизской Республики.

«КЭС – Баскет» - одно из крупнейших детско-юношеских спортивных соревнований, проходящих с 2007 года. Главным спонсором турнира является группа «Т Плюс». В нынешнем сезоне в проекте принимают участие около 18 000 школьных команд из 69 регионов России, в том числе 479 команд играли в Самарской области. Соревнования проводятся поэтапно – проходят внутришкольные, муниципальные и дивизиональные отборы. Лучшие команды попадают в суперфинал.

В сезоне 2018\2019 решающий раунд «КЭС – Баскета» было доверено провести Самарской области. Суперфинал пройдет в Тольятти с 6 по 13 апреля. Матчи группового этапа пройдут в СК «Акробат», ФОК «Слон», ДС «Волгарь» и ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова. Финальные игры состоятся 13 апреля в ледовом дворце спорта «Лада-Арена». Самарская область на суперфинале будет представлена командой девушек «Ольга & К» (СОШ №2 им. Маскина, ж/д ст. Клявлино) и командой юношей «Ника» (лицей села Хрящёвка).

Подробное расписание матчей доступно здесь, передает пресс-служба минспорта СО.
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