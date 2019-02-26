В Тольятти стартовали всероссийские соревнования по прыжкам воду "Ласточки Жигулей"

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В УСК "Олимп" стартовали всероссийские соревнования по прыжкам воду "Ласточки Жигулей".Почетным гостем турнира станет двукратный Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.В среду в актовом зале "Олимпа" в 13:00 состоится его автограф-сессия, передает пресс-служба минспорта СО.