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В Тольятти стартовал хоккейный турнир памяти Марата Калимулина

25 августа 2018 14:13
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В котором участвуют хоккеисты 2005 года рождения.
В Тольятти 22 августа стартовал традиционный турнир памяти Марата Калимулина, в котором участвуют хоккеисты 2005 года рождения.

В первый день состоялись три матча. В стартовой встрече "Дизель" (Пенза) со счетом 5:1 победил "Сарматов" (Оренбург). Следом на лед вышли "Комета" (Самара) и "Кристалл" из Саратова: со счетом 3:1 победили саратовцы. В заключительной игре "Лада" (тренеры Юрий Злов и Юрий Забродин) со счетом 11:1 переиграла "Мордовию" из Саранска, передает oblsport063.ru


Фото:   oblsport063.ru
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