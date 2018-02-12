В Тольятти сотрудники ГИБДД приняли участие в «Лыжне России»

206

В Тольятти мероприятие прошло при участии сотрудников территориальной Госавтоинспекции, которые, даже стоя на лыжах, пропагандировали соблюдение Правил дорожного движения.Для юных лыжников организаторами и автоинспекторами был предусмотрен спортивный забег с ростовыми куклами, который возглавила Зебра. После соревнований каждый участник получил световозвращающий элемент и памятку о том, как нужно его правильно использовать.Далее сотрудники ГИБДД пригласили всех желающих в фотозону, где каждый в поддержку региональной кампании #ПереходиПравильно смог сфотографироваться с тематическим хештегом для дальнейшего размещения фото в социальных сетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области