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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Тольятти состоится всероссийский турнир по каратэ «Кубок Дружбы»

19 декабря 2018 16:54
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В этом году на турнире ожидают более 1500 спортсменов из 30-ти регионов России, а также Казахстана, Азербайджана и даже Сирии!
В Тольятти съедутся 1500 каратистов. В предстоящие выходные, 22 и 23 декабря в тольяттинском спорткомплексе «Олимп» состоится центральное для нашей губернии событие года в олимпийском каратэ – IХ Всероссийский турнир «Кубок Дружбы».

В этом году на турнире ожидают более 1500 спортсменов из 30-ти регионов России, а также Казахстана, Азербайджана и даже Сирии! Среди участников соревнований - победители и призеры первенств и чемпионатов России, Европы и мира, юношеских Олимпийских игр. Участников ждут бескомпромиссные поединки одновременно на восьми татами. Старшими на площадках являются судьи международной категории. А для разминки участников отведена отдельная зона. Запланирована онлайн-трансляция соревнований.

В субботу в УСК «Олимп» будут соревноваться юноши и девушки в возрастных категориях 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, взрослые спортсмены. Особый интерес вызывает соперничество в кумитэ в абсолютной категории с розыгрышем денежных призов, в котором примут участие сильнейшие каратисты России, а также командное кумитэ.

Церемония открытия турнира состоится 22 декабря в 18:00.  
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