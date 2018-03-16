В Тольятти состоится отборочный матч чемпионата Европы по гандболу между женскими сборными России и Румынии

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Женская сборная России по гандболу, являющаяся победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, ведёт борьбу за попадание на чемпионат Европы, который в 2018-м году пройдёт во Франции. Национальная команда под руководством Евгения Трефилова сыграла два отборочных матча. Российские гандболистки сначала одержали победу над сборной Португалии – 32:25, а затем в пригороде Вены уступила сборной Австрии – 25:27. Сборная России находится на втором месте в турнирной таблице, набрав два очка.Сборная Румынии возглавляет четвёртую отборочную группу, а активе четыре балла. На старте отборочной кампании команда тренера Амброса Мартина одержала две победы над теми же соперниками – Португалией и Австрией.Игра в Тольятти проводится в год 20-летия с момента образования гандбольной команды «Лада», являющейся одной из самых титулованных в России. Тольяттинский клуб шесть раз становился чемпионом России (2002. 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 годы), выигрывал Кубок страны (2006), Кубок обладателей кубков европейских стран (2002) и Кубка ЕГФ (2012 и 2014 годы).Игра между сборными России и Румынии 21 марта начнётся в 19:30. До начала матча, начиная с 18:00, состоится торжественная церемония, посвящённая двадцатилетию гандбольного клуба «Лада». После матча в Тольятти сборные России и Румынии проведут повторную игру. Она состоится 25 марта в городе Клуж-Напока. На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из группы, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.