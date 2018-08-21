В Тольятти состоится финал Личного первенства России по спидвею среди юниоров

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Участие в решающей гонке за звание чемпиона страны в личном зачете примут 18 молодых райдеров из Балаково, Владивостока, Октябрьского и Тольятти.СК «Мега-Лада» в заездах будут представлять 5 мотогонщиков, среди которых Иван Большаков, Семен Зуев, Евгений Сайдуллин, РоманЛахбаум и Вячеслав Монахов. Еще один тольяттинец Денис Беляев выступит в турнире под флагом ГБУ Самарской области «Спортивно-техническая школа».Соревнования на СТК им. Анатолия Степанова проводятся при поддержке постоянных партнером тольяттинского спортивного клуба в лице Правительства Самарской области и ПАО «КуйбышевАзот».Начало гонки 22 августа – в 19.00. Цена билетов – 100 руб, передает пресс-служба СК «Мега-Лада».Фото: пресс-служба СК «Мега-Лада