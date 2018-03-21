В Тольятти сборная Россия по гандболу побеждает команду Румынии в матче квалификационного турнира к чемпионату Европы
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