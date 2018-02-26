В Тольятти пройдут всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Ласточки Жигулей», почетный гость турнира - Дмитрий Саутин

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Традиционный турнир, который состоится в Тольятти в 19-й раз, соберет представителей 15 городов России с общим количеством участников порядка 350 человек.27 февраля в пресс-центре УСК «Олимп» пройдет пресс-конференция с участием почетного гостя турнира — двукратного Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Дмитрия Саутина. Начало - в 17:00.Торжественное открытие и парад участников соревнований пройдут в бассейне УСК «Олимп» в 18:00, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.