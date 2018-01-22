В Тольятти пройдет международный турнир по ММА "Битва на Волге" с участием Александра Емельяненко
22 января 2018 16:14
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Это крупнейшее соревнование в разделе смешанных боевых единоборств состоится 4 марта в Тольятти, в ледовом дворце спорта «Лада-Арена». В ходе турнира зрители увидят 12 бескомпромиссных поединков с участием чемпионов мира, Европы и Азии по ММА, панкратиону, боевому самбо и грэпплингу из России, США, Польши, Бразилии, Таджикистана и Казахстана. В главном бою вечера встретятся легендарный российский боец, один из лучших тяжеловесов мира, многократный чемпион мира по боевому самбо, представитель бойцовского клуба «Ахмат» Александр Емельяненко и польский мастер Шимон Байор.
После возобновления карьеры в сентябре прошлого года Александр Емельяненко провел два поединка, нокаутировав в первых раундах Джеронимо Дос Сантоса и Вирджила Цвикера. Всего за свою карьеру в ММА Емельяненко провел 32 поединка, в которых одержал 25 побед и потерпел семь поражений. Шимон Байор также возвращается в дело после победы, одолев техническим нокаутом Александра Столярова в третьем раунде боя на турнире «Плотформа S-70» в Сочи. Всего 29-летний польский спортсмен провел в профессиональной карьере 24 боя, в 17-ти из которых вышел победителем. Буквально на днях, 16 января Байор подписал контракт на бой с Емельяненко.
- Этот контракт сделал меня счастливым дважды: во-первых, потому что я снова буду сражаться перед российскими поклонниками MMA, а во-вторых, буду биться с Емельяненко, с младшеньким Емельяненко, - прокомментировал это событие Шимон. - Сейчас Александр на пике формы, я видел его бои в «Ахмате», он вправду хорош. Но я помню те дни, когда он был бит менее сильными ребятами, чем я. И я постараюсь вернуть его в те дни! Этот бой - отличная возможность для меня показать свои навыки.
Что касается 36-летнего Александра Емельяненко, еще раньше, в конце декабря оформившего свое участие в турнире «Битва на Волге», то для него также не существует проблем с мотивацией.
- Тяжеловесы только в 30-35 лет раскрываются, крепнут по-настоящему, - считает Емельяненко. - По сути, я нахожусь на стартовой черте, занимаюсь единоборствами абсолютно осознанно. Ресурсы человеческого организма неисчерпаемы, это только лень с возрастом все больше гложет нас. Надо убить ее в себе и терпеть!
Турнир «Битва на Волге» в Тольятти посетят звезды мирового ММА, олимпийские чемпионы по различным видам спорта, политики и звезды шоу-бизнеса.
Организаторами бойцовского шоу в лице федерации ММА Самарской области запланировано множество различных мероприятий с участием известных спортсменов – мастер-классов, встреч, пресс-конференций и автограф-сессий.
- Нас ждет захватывающий и интригующий бой Емельяненко с Байором, да и остальные поединки не оставят равнодушными всех поклонников смешанных единоборств, - высказывает мнение президент федерации ММА Самарской области Александр Гурьянов. – Будет много сюрпризов. Да и предшествующие нашему турниру события будут весьма интересными. Уверен, что, в результате этого, еще больше молодых людей придут в залы, чтобы записаться на занятия по смешанным единоборствам, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Детей нужно всесторонне развивать. Тем более они способны лучше воспринимать информацию и улавливать ее. Особенно это касается изучения языков. Посмотреть практические задачи по английскому языку можно тутhttps://childdevelop.ru/worksheets/tag-eng/. Занимайтесь, развивайте, весело играйте с вашими детьми.
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