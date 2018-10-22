В Тольятти построены две новые спортивные площадки

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Одна построена на территории Тольяттинского машиностроительного колледжа (Южное шоссе, 119), вторая около коррекционной школы-интерната №5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ул.Лесная,13). Строительство площадок проведено на средства областного бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Самарской области на 2014-2020 годы».Площадки имеют размеры 28 на 56 метров, хоккейные стеклопластиковые борта, покрытие – искусственный газон Condor Grass (Голландия). Объект приспособлен для круглогодичной эксплуатации и заливки льда в зимнее время года.Всего в 2018 году в рамках программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта Самарской области на 2014-2020 годы» в регионе будет открыто 20 площадок, из них 3 - в Тольятти. Третья площадка в Тольятти размером 20 на 40 метров возводится около спортивного комплекса "Олимп" (Приморский бульвар, д. 49). В настоящее время степень ее готовности, по данным специалистов, составляет около 95%, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО