В Тольятти на "Лада Арене" два наших клуба, "Лада" и ЦСК ВВС сошлись в очном поединке в рамках чемпионата ВХЛ

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Два наших клуба, "Лада" и ЦСК ВВС сошлись в очном поединке в рамках чемпионата ВХЛ.Эмоции зашкаливают!Среди болельщиков - и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.На перерыв команды уходят со счетом - 0:0, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.