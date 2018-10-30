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В Тольятти на "Лада Арене" два наших клуба, "Лада" и ЦСК ВВС сошлись в очном поединке в рамках чемпионата ВХЛ

30 октября 2018 19:31
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Среди болельщиков - и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Большое спортивное событие в Тольятти - хоккейное дерби на "Лада Арене".

Два наших клуба, "Лада" и ЦСК ВВС сошлись в очном поединке в рамках чемпионата ВХЛ.

Эмоции зашкаливают!

Среди болельщиков - и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

На перерыв команды уходят со счетом - 0:0, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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