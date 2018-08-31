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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Тольятти и Сызрани состоится мастер-класс Алексея Немова

31 августа 2018 14:21
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Юных спортсменов ожидают уроки звездных гимнастов, которые раскроют им секреты идеального выполнения упражнений на различных снарядах, а также общение с ними и автограф-сессии.
В воскресенье, 2 сентября, титулованные российские гимнасты во главе с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым проведут в Тольятти и Сызрани мастер-класс для юных воспитанников спортивных школ Самарской области.

Вместе с Алексеем Немовым в мастер-классе примут участие трехкратная абсолютная чемпионка Европы, трехкратная абсолютная чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, двукратная Олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова, олимпийская чемпионка и победительница Игр доброй воли Елена Шевченко.

В мероприятии примут участие более 300 молодых гимнастов. Юных спортсменов ожидают уроки звездных гимнастов, которые раскроют им секреты идеального выполнения упражнений на различных снарядах, а также общение с ними и автограф-сессии.

В Тольятти мастер-класс пройдет с 11:00 до 12:30 в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (Приморский бульвар, 49). В Сызрани мероприятие состоится в спортивном зале СШОР № 2» (ул. Степана Разина, 3) с 17:00 до 18:30, передает пресс-служба минспорта СО.



Фото:      пресс-служба минспорта СО
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