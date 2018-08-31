В Тольятти и Сызрани состоится мастер-класс Алексея Немова

92

Вместе с Алексеем Немовым в мастер-классе примут участие трехкратная абсолютная чемпионка Европы, трехкратная абсолютная чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, двукратная Олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова, олимпийская чемпионка и победительница Игр доброй воли Елена Шевченко.В мероприятии примут участие более 300 молодых гимнастов. Юных спортсменов ожидают уроки звездных гимнастов, которые раскроют им секреты идеального выполнения упражнений на различных снарядах, а также общение с ними и автограф-сессии.В Тольятти мастер-класс пройдет с 11:00 до 12:30 в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (Приморский бульвар, 49). В Сызрани мероприятие состоится в спортивном зале СШОР № 2» (ул. Степана Разина, 3) с 17:00 до 18:30, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО