В Тольятти готовятся к проведению сразу двух крупных спортивных мероприятий
9 февраля 2017 10:53
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Мероприятия пройдут в Тольятти с 20 по 26 февраля 2017 года при поддержке бренда LADA.
«Мы будем рады, если именно на нашей акватории Жигулёвского моря будет побит, например, мировой рекорд скорости в сноукайтинге. Прошлый был поставлен в 2014 году. Тогда кайтер из Финляндии смог развить скорость до 117 км/час»,- отметил рейс-директор Чемпионата мира WISSA-2017 Алексей Ражев.
Полным ходом идет подготовка и к самому массовому старту в мире, запланированному на 25 или 26 февраля (в зависимости от метеоусловий). Количество заявившихся спортсменов - 193 уже позволяет нам говорить, что рекорд возможен. Напомним, в прошлом году участникам фестиваля «Жигулёвское море» удалось поставить рекорд России по самому массовому старту. Тогда единовременно стартовали 176 кайтеров.
Кроме того, мировой рекорд именно на волжском льду решил поставить путешественник и благотворитель из Австралии Чарльз Верб. На специально сконструированных сноусанях (snowsailer) 24 февраля он собирается продержаться под парусом на замёрзшей акватории Волги ровно 24 часа. Почувствовать себя рекордсменами смогут и все гости фестиваля «Жигулёвское море», поскольку в фестивальные дни 25 и 26 февраля Чарльз планирует отдать для тест-драйва гостям праздника две пары уникальных саней.
Бороться с собой и стихией будут и участники экстремального марафона «SNOWMAN». «В ближайшее время начнется подготовка трех километров трассы из более чем 16-ти препятствий: сугробы по колено, горки снежного человека, тропа майора Пейна, «снежная битва» и многое другое», - обещает ответственный за экстремальное направление фестиваля и лидер движения #БудьвТонусе Вадим Четвертков. Зрителям будет предоставлена возможность непосредственно побыть участниками этого марафона и поддержать бегунов. А лучший спортсмен станет обладателем единственного в мире звания SNOWMAN и части призового фонда, общий размер которого 35 000 рублей.
Кроме того, 26 февраля c 10.30 на площадке фестиваля пройдет единственная в мире SNOWKITE Масленица. В рамках этого мероприятия планируется провести Всероссийский флеш-моб «Хоровод»- в один день по всей стране в танце закружится более 3 000 человек и не менее сотни из них будут из Тольятти! В этот же день на главной сцене фестиваля пройдут потешные стеночные и шапочные бои, канатные и гиревые игры, взятие снежной крепости и другие народные игры и забавы под руководством известного собирателя народных традиций Михаила Скомороха. Завершит SNOWKITE Масленицу фееричное файер-шоу и сжигание чучела зимы.
Место проведения: г. Тольятти, набережная 6-го квартала, акватория Куйбышевского водохранилища
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