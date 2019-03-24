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В ТК "Мега" в детском городе профессий "Кидбург" открыта площадка "Хоккей"

24 марта 2019 23:14
129
Почувствуй себя настоящим хоккеистом!
Почувствуй себя настоящим хоккеистом!

В ТК "Мега" в детском городе профессий "Кидбург" открыта площадка "Хоккей".

Идея реализована "Центром спортивной подготовки" в рамках проекта "СпортКоманда63".

Одной из первых площадку протестировла  заместитель министра спорта Самарской области – руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Лидия Рогожинская, передает пресс-служба минспорта СО.
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