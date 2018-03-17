В Сызрани стартуют Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей 11 лет
17 марта 2018 13:33
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В мероприятии участвует сам Владислав Третьяк, а также депутат Государственной Думы РФ Евгений Серпер, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Сызрани Николай Лядин.
С 17 по 21 марта на льду «Роснефть Арены» будут сражаться восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Подольска, Самары, Перми и Краснодара.
Фото: КТВ-Луч
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