В Сызрани стартуют Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей 11 лет

148

В мероприятии участвует сам, а также депутат Государственной Думы РФ, врио губернатора Самарской областии глава СызраниС 17 по 21 марта на льду «Роснефть Арены» будут сражаться восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Подольска, Самары, Перми и Краснодара.Фото: КТВ-Луч