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В Сызрани стартуют Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей 11 лет

17 марта 2018 13:33
148
С 17 по 21 марта на льду «Роснефть Арены» будут сражаться восемь команд.
В Сызрани в «Роснефть Арене» началась церемония открытия Всероссийских соревнований по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей 11 лет, сообщает КТВ-Луч. Соревнование примет 8 команд со всей страны. 

В мероприятии участвует сам Владислав Третьяк, а также депутат Государственной Думы РФ Евгений Серпер, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Сызрани Николай Лядин.

С 17 по 21 марта на льду «Роснефть Арены» будут сражаться восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Подольска, Самары, Перми и Краснодара. 



Фото:    КТВ-Луч 
 
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