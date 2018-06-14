В Сызрани стартует VIII турнир по спортивной гимнастике на призы Алексея Немова

Очередные старты в честь прославленного гимнаста пройдут в ФОКе «Надежда» с 14 по 17 июня. Формат турнира уже долгие годы остается неизменным. Награды здесь оспаривают 46 молодых гимнаста со всей страны. В этом году примут участие спортсмены из городов: Астрахань, Казань, Королёв, Москва, Обнинск, Пенза, Саранск, Ростов-на-Дону, Тольятти, Тула, Ульяновск, Челябинск, Сызрань.Спортсмены будут бороться в командном и личном многоборьях, а также в отдельных его видах по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и первого взрослого разряда.Приглашаемые гимнасты являются членами юношеских и молодежных сборных России - ближайший резерв основного состава. Все те, кому ковать победы для нашей страны в ближайшем будущем.Среди членов делегации почетных гостей - Заслуженный тренер России, тренер Алексея Немова Евгений Григорьевич Николко, Заслуженный тренер СССР и Российской Федерации член президиума Леонид Яковлевич Аркаев, старший тренер юниорской сборной России Заслуженный тренер России Владимир Сергеевич Кириллов, Заслуженный тренер России, кавалер ордена «Дружбы», президент Федерации гимнастики Пензенской области Валерий Георгиевич Старкин и другие не менее авторитетные гимнасты и спортивные деятели.16 июня гимнасты выявят победителей в командном и личном многоборьях, а 17 июня будут бороться в финалах на отдельных снарядах.На эти дни Сызрань без преувеличения станет центром спортивной гимнастики всей страны. Мероприятие проводится уже не первый год - уровень и география участников его с каждым годом расширяется.Соревнование становятся все более популярными как среди поклонников спортивной гимнастики, так и среди простых горожан.Юные любители спортивной гимнастике всегда с особым интересом ждут приезда четырехкратного Олимпийского чемпиона Алексея Немова, чтобы получить долгожданный автограф и сделать памятную фотографию, сообщает пресс-служба минспорта СО.