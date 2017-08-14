Я нашел ошибку
Главные новости: 
В настоящее время мужчина объявлен в федеральный розыск.
Сотрудники ОВД Сызрани разыскивают местного жителя, подозреваемого в мошенничестве
Всего в ходе соревнований каждой из команд предстояло пройти 8 этапов, среди которых – тушение пожара, спасение пострадавшего, замена главного рубильника и дефектного изолятора на КТП, первичное подключение жилого дома и другие.
Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей работает в Самарской области
В ходе рейда сотрудники ЛРР выявили два нарушения в сфере оборота гражданского оружия – у владельцев маломерных судов были обнаружены и изъяты травматический пистолет «Стражник» и гладкоствольный охотничий карабин «Сайга».
В Самаре сотрудники Росгвардии провели рейд в акватории Волги
В числе возможностей приложения, которыми теперь могут пользоваться незрячие и слабовидящие пользователи, — создание и подписание платёжных поручений, подготовка бюджетных платежей, поиск операций по названию, ИНН и сумме, общение в чате со специалистом т
Сбербанк Бизнес Онлайн теперь доступен для незрячих предпринимателей
Матч пройдет 23 августа на стадионе «Центральный».
В Сызрани футбольные клубы «Крылья Советов» и «Сызрань – 2003» проведут первый в истории официальный матч
Эксперты проанализировали итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах глав регионов 10 сентября. Они привели примеры «неадекватности» (это определение несколько раз встречается в докладе) муниципального фильтра, из-за которого многие известные ка
Эксперты Кудрина назвали «неадекватным» муниципальный фильтр
Разработка ученых Политеха «Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала» нашла одобрение не только в России, но и за рубежом.
Ученые СамГТУ получили патенты на свое изобретение в России и в США
Зарядки с полицейскими прошли во всех крупных городах и селах Самарской области. В каждом районе участники «Зарядки со стражем порядка» пообещали сотрудникам полиции ежедневно заниматься спортом и вести только здоровый образ жизни.
На набережной в Самаре прошла акция «Зарядка со стражем порядка»
сегодня  Понедельник, 14 августа, 19:27
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/08:
USD 60.19
0.26
EUR 70.75
0.48
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Сызрани футбольные клубы «Крылья Советов» и «Сызрань – 2003» проведут первый в истории официальный матч

14 августа 2017 16:26
107
Матч пройдет 23 августа на стадионе «Центральный».
23 августа в Сызрани состоится первый официальный матч между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Сызрань – 2003». Команды сыграют матч 1/32 финала Кубка России.

На стадии 1/64 финала Кубка России «Сызрань – 2003» в серии пенальти обыграла ульяновскую «Волгу». В турнирной таблице первенства ПФЛ (третья по рангу лига российского футбола) «Сызрань – 2003» после 4 туров идет на первом месте зоны «Урал – Поволжье». «Крылья Советов» после 8 игр лидируют в первенстве ФНЛ.

Матч «Сызрани – 2003» и «Крыльев Советов» пройдет 23 августа на стадионе «Центральный» (Сызрань, ул. Победы, 66). Начало – в 19:00, сообщает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
7 августа 2017  16:06
Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола – они выполнены на треть.
На стадионе «Самара Арена» завершился монтаж металлоконструкций купола. Сейчас готовится основание поля
Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола – они выполнены на треть.   ЧМ-2018
316
19 июля 2017  19:03
На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, орга
Получено положительное заключение экспертизы по второму этапу благоустройства территории «Самара Арены»
На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны,... ЧМ-2018
279
13 июля 2017  10:11
Армен Бенян: «Во время ЧП важную роль играет не столько временной фактор, сколько фактор правильной организации».
Армен Бенян: «Во время ЧП важную роль играет не столько временной фактор, сколько фактор правильной организации».
Главный врач Чемпионата миру по футболу FIFA-2018 в Самаре  Армен Бенян прокомментировал новость о масштабных учениях на стадионе «Металлург». ЧМ-2018
1492
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6390
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6920
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6828
Весь список
Спорт в регионе
14 августа 2017  16:26
Матч пройдет 23 августа на стадионе «Центральный».
В Сызрани футбольные клубы «Крылья Советов» и «Сызрань – 2003» проведут первый в истории официальный матч
Матч пройдет 23 августа на стадионе «Центральный».  Спорт в регионе
107
14 августа 2017  12:51
В Самаре открылась фотовыставка
В Самаре открылась фотовыставка "Большой футбол на Волге"
В экспозицию вошло 40 работ 6 самарских фотографов. Спорт в регионе
98
13 августа 2017  21:10
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет в субботу, 19 августа.
"Крылья Советов" одержали третью победу подряд, обыграв дома "Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:0
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет в субботу, 19 августа.  Спорт в регионе
585
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
415
13 августа 2017  11:21
Сызранские летчики приняли участие в российских соревнованиях по вертолетным гонкам
Сызранские летчики приняли участие в российских соревнованиях по вертолетным гонкам
Они прошли в рамках танкового биатлона в Алабино. Спорт в регионе
204
13 августа 2017  09:39
Российская легкоатлетка одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ в Лондоне
Российская легкоатлетка одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ в Лондоне
Это первое золото России  на мировом первенстве 2017 года. Спорт в регионе
342
12 августа 2017  11:58
Самарские
Самарские "Крылья Советов" оштрафовали на 30 тысяч рублей
Они шесть раз нарушили регламент РФС. Спорт в регионе
482
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
285
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7084
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1342
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5363
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1761
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2789
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
415
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2203
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1988
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1604
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1773
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5587
Весь список

Мероприятия
Волонтеры вместе с самарцами наведут порядок на пляже
Стартовала регистрация на V экстремальный марафон «Хрящевка Challenge» – 2017
Отборочный этап «Гонки Героев» пройдет на полигоне «Рощинский»
Весь список
Популярное
за сегодня

На ул. Ново-Садовой в Самаре на ходу загорелся автомобиль

776

В Тольятти открыли новый стадион "Труд"

445

В Советском районе Самары на базе МПС-12 горел дом

426
за неделю

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном

4869

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

3643

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2154
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда