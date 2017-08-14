В Сызрани футбольные клубы «Крылья Советов» и «Сызрань – 2003» проведут первый в истории официальный матч

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На стадии 1/64 финала Кубка России «Сызрань – 2003» в серии пенальти обыграла ульяновскую «Волгу». В турнирной таблице первенства ПФЛ (третья по рангу лига российского футбола) «Сызрань – 2003» после 4 туров идет на первом месте зоны «Урал – Поволжье». «Крылья Советов» после 8 игр лидируют в первенстве ФНЛ.Матч «Сызрани – 2003» и «Крыльев Советов» пройдет 23 августа на стадионе «Центральный» (Сызрань, ул. Победы, 66). Начало – в 19:00, сообщает пресс-служба облправительства.