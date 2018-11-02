В Сызрани двухдневный обучающий семинар проведет спортсмен и актер Олег Тактаров
2 ноября 2018 18:50
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Олег Тактаров проведет в Сызрани обучающий семинар по самбо и дзюдо. Мероприятие пройдет с 3 по 4 ноября в ФСК «Лидер» на улице Победы, 66, с 12:00 до 14:00.
Перенять опыт и пообщаться со всемирно известным спортсменом, актером, телеведущим, кинопродюсером и режиссером смогут все жители Сызрани. Вход на мероприятие свободный.
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