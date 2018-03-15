В Сызрани состоится традиционный всероссийский турнир «Кубок Владислава Третьяка»

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Соревнования пройдут при поддержке Федерации хоккея России, министерства спорта Самарской области, Федерации хоккея по Самарской области, а также администрации городского округа Сызрань.Торжественное открытие турнира состоится 17 марта и начнется в 12:30. На него ожидается приезд легендарного советского вратаря, трехкратного чемпиона Олимпийских игр, президента Федерации хоккея России и Депутата Государственной думыВ турнире примут участие восемь команд из восьми регионов России. Самарскую область на соревнованиях будет представлять самарская «Комета», сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.