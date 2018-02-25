В Сети возмутились статьей New York Post о победе сборной России по хоккею
25 февраля 2018 15:02
218
"Команда без страны проиграла в четверть финале (намек на США — ред.), — пишет Виктория Богатырева.
"Журналист без мозгов написал эту статью", — пишет vurdu.
"Россия без флага, США без команды", — написал vladmonreal.
"Команда без медалей".
"«Команда без страны...» - такое мог написать только человек, который не знает слово «Мама». Россия там, где есть мы, запомните уже наконец-то!" - пишет dorogisamara.
"Вы такие жалкие, команда российских спортсменов выиграла, так что у них есть страна и вы знаете, что это Россия, но все, что вам нужно — это тупой омерзительный заголовок", — пишет Alexa S.
"Все люди мира знают, кто такие эти парни. И вы знаете", — написала Екатерина Боброва.
"А на каком-то там месте ваша команда кстати?", — обратился к New York Post пользователь Shalidor.
"У них есть страна, это просто у тупого журналиста совсем нет мозга", — пишет Эндрю Гилмор.
Сборная России обыграла немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала олимпийское золото. В 1992 году золото завоевала объединенная команда. До этого в Олимпийских играх семь раз одерживала победу сборная СССР.
Сборная Германии, таким образом, получит серебряные медали, а сборная Канады — бронзовые.
Нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады, он же стал лучшим распасовщиком. В списке лучших снайперов первую строчку разделили Илья Ковальчук, признанный самым ценным игроком турнира, Кирилл Капризов и американец Райан Донато.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 февраля 2018 18:50
Газон будет прошит искусственными нитями, что позволит сохранить его при высоких нагрузках. ЧМ-2018
358
22 февраля 2018 18:42
Как отметил Виталий Мутко, строительство стадиона не вызывает никаких опасений, поскольку работа идет серьезными темпами. ЧМ-2018
375
22 февраля 2018 16:46
Дмитрий Азаров : "Все объекты, которые планировали ввести по срокам, введены." ЧМ-2018
566
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6919
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7462
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7324
Спорт в регионе
25 февраля 2018 15:02
Газета New York Post опубликовала новость о победе российской сборной по хоккею над Германией с заголовком "Команда без страны завоевала золотые медали в... Спорт в регионе
218
25 февраля 2018 11:58
Она станет второй ракеткой России. Спорт в регионе
239
24 февраля 2018 20:14
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады. Спорт в регионе
2223
24 февраля 2018 19:24
В субботу, 24 февраля, он стал победителем марафона. Спорт в регионе
501
24 февраля 2018 19:16
Спорт в регионе
415
24 февраля 2018 18:55
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не собирается бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Спорт в регионе
396
24 февраля 2018 18:49
Игорь Кононов из "Мега-Лады" выиграл первую гонку личного чемпионата Европы по мотогонкам на льду. Спорт в регионе
460
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
503
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
444
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
923
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
668
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
714
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2059
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1323
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
608
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3735
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2146
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2583
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2482
Мероприятия