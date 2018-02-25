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В Сети возмутились статьей New York Post о победе сборной России по хоккею

25 февраля 2018 15:02
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Газета New York Post опубликовала новость о победе российской сборной по хоккею над Германией с заголовком
Как сообщает РИА Новости, газета New York Post опубликовала новость о победе российской сборной по хоккею над Германией с заголовком "Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее". Многих пользователей Twitter это возмутило.


​"Команда без страны проиграла в четверть финале (намек на США — ред.), — пишет Виктория Богатырева.

"Журналист без мозгов написал эту статью", — пишет vurdu.

​"Россия без флага, США без команды", — написал vladmonreal.

"Команда без медалей".

"«Команда без страны...» - такое мог написать только человек, который не знает слово «Мама». Россия там, где есть мы, запомните уже наконец-то!" - пишет dorogisamara.

​"Вы такие жалкие, команда российских спортсменов выиграла, так что у них есть страна и вы знаете, что это Россия, но все, что вам нужно — это тупой омерзительный заголовок", — пишет Alexa S.

"Все люди мира знают, кто такие эти парни. И вы знаете", — написала Екатерина Боброва.

"А на каком-то там месте ваша команда кстати?", — обратился к New York Post пользователь Shalidor.

"У них есть страна, это просто у тупого журналиста совсем нет мозга", — пишет Эндрю Гилмор.

​Сборная России обыграла немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала олимпийское золото. В 1992 году золото завоевала объединенная команда. До этого в Олимпийских играх семь раз одерживала победу сборная СССР.

Сборная Германии, таким образом, получит серебряные медали, а сборная Канады — бронзовые.

Нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады, он же стал лучшим распасовщиком. В списке лучших снайперов первую строчку разделили Илья Ковальчук, признанный самым ценным игроком турнира, Кирилл Капризов и американец Райан Донато.

 
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