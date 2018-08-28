В Самару с Чемпионата мира по тхэквандо вернулась команда из 8 спортсменов - участников сборной России.

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Их сегодня торжественно встречали на железнодорожном вокзале.Один из триумфаторов - 16-летний Александр Снопов.Его мама рассказала, что финансовую помощь в организации поездки оказал Дмитрий Азаров.Вернулся с ЧМ Александр Снопов с золотом."Огромное спасибо хочу сказать всем, кто поддерживал нас, и Дмитрию Игоревичу Азарову, он незамедлительно отреагировал на нашу просьбу", - поделилась мама Александра, передает пресс-служба облправительства.