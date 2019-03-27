В Самарской области в девятый раз пройдет спортивный фестиваль «Дружба народов – 2019»
27 марта 2019 15:07
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Спортивный фестиваль, в котором принимают участие представители разных народов, будет проводиться в Самарской области уже в девятый раз. Он проводится в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2019 год, утвержденного министерством спорта Самарской области. Основные цели и задачи фестиваля - укрепление межнациональных связей и профилактики деструктивных проявлений на межнациональной почве среди спортивных болельщиков, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, создание условий для активных занятий физической культурой и спортом.
На интерактивных площадках гости фестиваля смогут познакомиться с костюмами разных народов, узнать о работе Дома дружбы народов Самарской области. Фестиваль откроется выступлением национальных творческих коллективов общественных организаций Самарской области, а сразу после открытия пройдет товарищеская встреча по мини-футболу между командой «Правительства Самарской области» и сборной «Дома Дружбы Народов».
В этом году для участия в спортивных соревнованиях заявлено около двухсот участников, объединенных в 6 команд по волейболу и 12 команд по мини-футболу, представителей 13 общественных организаций. Это:
- региональная общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Самарской области»;
- самарская областная общественная организация поддержки национальной культуры «Курултай (конгресс) башкир»;
- самарская региональная общественная организация «Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»);
- самарская областная общественная организация «Лига азербайджанцев Самарской области»;
- региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «Проминь» («Луч»);
- самарская региональная общественная организация таджикистанцев «ПАЙВАНД-ЕДИНСТВО»;
- самарская областная общественная организация «Осетинский национально-культурный центр «Алания»;
- общественная организация Самарской области «Региональный центр немецкой культуры «Надежда»;
- самарская областная общественная организация «Культурный центр Дагестан»;
- самарская региональная общественная организация «Армянская Община»;
- самарская региональная общественная организация «Туркменский национальный культурный центр «Ватан» («Родина»);
- общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»;
- самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000».
Фестиваль проходит при поддержке министерства спорта Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» и ГКУ СО «Дом дружбы народов», передает пресс-служба облправительства.
Фото: samddn.ru
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