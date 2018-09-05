В Самарской области состоится всероссийский день бега «Кросс Нации»
5 сентября 2018 17:10
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«Кросс Нации» – это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории РФ. Ежегодно на соревнованиях стартуют около 1,5 млн. любителей бега из более 80 регионов страны.
В Самарской области официальные старты «Кросса Нации» пройдут в различных городах региона, центральной площадкой проведения соревнований станет база УСЦ «Чайка» (Самара, поселок Управленческий). В программе мероприятия забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами. К соревнованиям допускаются все желающие. Участие – бесплатное, необходимо оформить заявку в соответствии с правилами. В рамках спортивного праздника будут организованы концертная программа и бесплатные спортивно-развлекательные площадки. Время проведения – с 10:00 до 15:00.
«Бег – один из самых доступных видов спорта, поэтому неудивительно, что с каждым годом все больше людей начинают им заниматься. В нашем регионе проводится множество различных легкоатлетических соревнований и марафонов, в них участвуют тысячи любителей спорта. «Кросс Нации» – это самый масштабный старт. Здесь выступают как опытные спортсмены, так и любители, ветераны и дети. Каждый может выбрать дистанцию исходя из своего уровня подготовки. Это прекрасная возможность проверить свои силы, достичь нового результата или сделать первый шаг к регулярным занятиям бегом и спортом», - считает врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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