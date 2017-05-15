В Самарской области прошли III сельские спортивные игры

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В этом году в них приняли участие более 500 юных спортсменов из 27 муниципальных районов Самарской области. 12 мая состоялась торжественная церемония открытия игр на стадионе «Олимп» пос. Суходол Сергиевского района.Парад команд-участников состязаний начался с церемониального выноса знамен Самарской области и Сергиевского района. В этом году сельские спортивные игры были посвящены 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В представлении, развернувшемся на поле, были отражены незабываемые страницы истории России.Впервые в этом году соревнования проходили по 13 видам спорта: мини-футбол, стритбол, настольный теннис, полиатлон, самбо, рукопашный бой, бокс, плавание, шахматы, дартс, лапта, городошный спорт, черлидинг.Закрытие игр прошло в тот же день в физкультурно-оздоровительном комплексе «СТАРТ» Кинель-Черкасского района. Все победители и участники получили дипломы, памятные кубки и подарки от спонсоров соревнований.