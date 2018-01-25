В Самарской области прошел чемпионат 2-й общевойсковой армии по армейскому рукопашному бою
25 января 2018 12:14
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Спортсмены в составе 13 сборных команд воинских частей и соединений из нескольких регионов Поволжья и Южного Урала состязались в 7 весовых категориях. По итогам чемпионата первое место заняла команда отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты из Самарской области. Второе и третье места заняли команды мотострелковой бригады из Оренбургской области и миротворческой бригады из Самарской области, соответственно.
Победители представят общевойсковую армию на Спартакиаде Сухопутных войск РФ по армейскому рукопашному бою, которая пройдет с 12
по 16 февраля в Санкт-Петербурге, и на чемпионате Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою, которая пройдет с 20 по 23 марта в Самарской области, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).
Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)
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