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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самарской области прошел чемпионат 2-й общевойсковой армии по армейскому рукопашному бою

25 января 2018 12:14
111
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, из которых более 20 имеют спортивные разряды мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и кандидатов в мастера спорта.
В Самарской области на базе рощинского спортивного комплекса «Черноречье» Центрального спортивного клуба армии прошел чемпионат 2-й гвардейской общевоинской армии по армейскому рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, из которых более 20 имеют спортивные разряды мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и кандидатов в мастера спорта.

Спортсмены в составе 13 сборных команд воинских частей и соединений из нескольких регионов Поволжья и Южного Урала состязались в 7 весовых категориях. По итогам чемпионата первое место заняла команда отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты из Самарской области. Второе и третье места заняли команды мотострелковой бригады из Оренбургской области и миротворческой бригады из Самарской области, соответственно.

Победители представят общевойсковую армию на Спартакиаде Сухопутных войск РФ по армейскому рукопашному бою, которая пройдет с 12
по 16 февраля в Санкт-Петербурге, и на чемпионате Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою, которая пройдет с 20 по 23 марта в Самарской области, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).



Фото:   пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)
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