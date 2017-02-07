В Самарской области пройдет Всероссийская гонка «Лыжня России»

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11 февраля 2017 года в поселке Управленческий на территории государственного автономного учреждения Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» пройдет XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег (5-6 лет) на 500 метров, массовый забег на 2018 метров. В рамках спортивного праздника запланирована культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов.Напомним, что «Лыжня России» проводится с 1982 года с целью развития лыжного спорта и пропаганды здорового образа жизни. В мероприятии принимают участие любители лыжных гонок разных возрастов и уровня подготовки: профессионалы, ветераны спорта, учащиеся спортивных школ.Участие в соревнованиях бесплатное. Единственное условие – подачи заявки в соответствии с требованиями. Предварительные заявки будут приниматься с 6 по 10 февраля, а 11 февраля с 9:00 до 10:00 на УСЦ «Чайка».