В Самарской области пройдет Всероссийская гонка «Лыжня России»
7 февраля 2017 18:54
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В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег (5-6 лет) на 500 метров, массовый забег на 2018 метров. В рамках спортивного праздника запланирована культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов.
Напомним, что «Лыжня России» проводится с 1982 года с целью развития лыжного спорта и пропаганды здорового образа жизни. В мероприятии принимают участие любители лыжных гонок разных возрастов и уровня подготовки: профессионалы, ветераны спорта, учащиеся спортивных школ.
Участие в соревнованиях бесплатное. Единственное условие – подачи заявки в соответствии с требованиями. Предварительные заявки будут приниматься с 6 по 10 февраля, а 11 февраля с 9:00 до 10:00 на УСЦ «Чайка».
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