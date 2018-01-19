В Самарской области готовятся к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»
19 января 2018 15:37
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Лыжные гонки один из самых популярных и массовых видов спорта в Самарской области. Ежегодно, начиная с 1982 года на лыжные трассы учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий выходят участники в возрасте от 5 до 90 лет.
Количество участников гонки «Лыжня России» увеличивается из года в год.
Наряду с любителями на старт выходят спортсмены-профессионалы, ветераны спорта. Активное участие в соревнованиях принимают представители органов местного самоуправления, депутаты, руководители министерств и ведомств, предприятий, учреждений, представители спортивных федераций. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие в массовой гонке «Лыжня России» доброй традицией.
В программе гонки «Лыжня России» каждый найдёт дистанцию для себя, начиная от самых маленьких и до профессионалов.
Первыми стартуют самые юные участники в забеге на 300 метров. Затем массовый старт на 2018 метров – эту дистанцию смогут преодолеть лыжники-любители всех возрастов и любого уровня подготовки.
Гонка «Лыжня России» в Самарской области – это не только гонка, победители которой получают дорогие призы, но и хороший повод поиграть на детской площадке, проверить навыки альпинизма на скалодроме, послушать выступления лучших областных коллективов художественной самодеятельности.
Соревнования способствуют повышению у людей интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации самостоятельных занятий с широким использованием природных факторов и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий.
В поддержку здорового образа жизни развернется работа мобильной лаборатории, представленной Самарский областным центром медицинской профилактики. Каждый желающий сможет бесплатно оценить процентное содержание жировой и мышечной массы в организме, определить объем лёгких, рассчитать жизненный индекс, определить силу мышц кисти и спины с расчетом силовых индексов, получить консультацию специалиста по результатам тестирования.
Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации, а также ценными призами министерства спорта Самарской области. К участию в соревнованиях приглашаются все любители лыжного спорта. Комиссия по допуску участников работает с 05 по 09 февраля 2018 года с 11.00 ч. до 18.00 ч., 10 февраля 2018 года с 08.30 ч. до 10.00 ч. по адресу: г.Самара, п. Управленческий, государственное автономное учреждение Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка», тел/факс: 8 (846) 950-19- 73, сообщает пресс-служба УСЦ "Чайка".
"На Лыжной Базе "Чайка"полным ходом идет работа. Подготавливаются лыжные трассы. Спортивная - 13 км, туристическая - 10 км. Приглашаем Всех на лыжню", - сообщается в Твиттере УСЦ "Чайка".
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