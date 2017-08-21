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В Самарской области cостоится конно-спортивный фестиваль памяти М.И.Каштанова

21 августа 2017 11:49
141
В Самарской области cостоится конно-спортивный фестиваль памяти М.И.Каштанова Гостей ждет разнообразная программа.
Гостей ждет разнообразная программа.

26 августа, в субботу, в 9.30 в Красноярском районе, п. Конезавод (координаты: 53.583848, 50.652100) пройдет первый конно-спортивный фестиваль памяти М.И.Каштанова.

Начиная с 1970 года буквально за несколько лет в голой степи, упорным трудом и огромной любовью к людям и лошадям,  Михаил Иванович Каштанов, при жизни ставший легендой, создал здесь  уникальное сельхозпредприятие – государственный племенной конный завод и прекрасный благоустроенный поселок. Сейчас в активе хозяйства – 6 тысяч гектаров пахотной земли, 270 лошадей, из них 120 породистых: русская рысистая, орловская рысистая, арабская чистокровная, русский тяжеловоз.

Программа фестиваля:
9.30-10.55. Встреча и регистрация участников
10.55 – Парад открытия Фестиваля. Концерт.
11.25-16.00 Джигитовка, скачки, бега, конкур, выездка, костюмированные выступления на лошадях. Концертная программа. Работа анимационных площадок, детские батуты и игры. Катание на лошадях, пони, воздушном шаре. Летние кафе, город мастеров,  ярмарка фермеров, розыгрыш призов, благотворительная лотерея и многое другое.

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