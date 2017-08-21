В Самарской области cостоится конно-спортивный фестиваль памяти М.И.Каштанова

141

26 августа, в субботу, в 9.30 в Красноярском районе, п. Конезавод (координаты: 53.583848, 50.652100) пройдет первый конно-спортивный фестиваль памяти М.И.Каштанова.Начиная с 1970 года буквально за несколько лет в голой степи, упорным трудом и огромной любовью к людям и лошадям, Михаил Иванович Каштанов, при жизни ставший легендой, создал здесь уникальное сельхозпредприятие – государственный племенной конный завод и прекрасный благоустроенный поселок. Сейчас в активе хозяйства – 6 тысяч гектаров пахотной земли, 270 лошадей, из них 120 породистых: русская рысистая, орловская рысистая, арабская чистокровная, русский тяжеловоз.Программа фестиваля:9.30-10.55. Встреча и регистрация участников10.55 – Парад открытия Фестиваля. Концерт.11.25-16.00 Джигитовка, скачки, бега, конкур, выездка, костюмированные выступления на лошадях. Концертная программа. Работа анимационных площадок, детские батуты и игры. Катание на лошадях, пони, воздушном шаре. Летние кафе, город мастеров, ярмарка фермеров, розыгрыш призов, благотворительная лотерея и многое другое.