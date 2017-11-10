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В Самаре волейбольный клуб НОВА сыграет с одним из лучших клубов мира

10 ноября 2017 11:15
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В Самаре волейбольный клуб НОВА сыграет с одним из лучших клубов мира В холле «МТЛ Арены» будет выставлен Кубок Европы.
В холле «МТЛ Арены» будет выставлен Кубок Европы.

В субботу, 11 ноября, волейбольный клуб «НОВА» в спорткомплексе «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253а) проведет очередной домашний матч Суперлиги. Соперником самарской команды станет один из лидеров мирового волейбола – команда «Зенит – Казань». Начало матча – в 17:00, вход для зрителей будет осуществляться по бесплатным билетам.

«Зенит – Казань» является 9-ти кратным чемпионом страны, 5-ти кратным победителем Лиги чемпионов и 4-х кратным призером чемпионата мира среди клубов. Матч между «НОВОЙ» и «Зенит – Казанью» посетит главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников. Перед игрой наставник национальной команды презентует болельщикам Кубок чемпионов Европы, который был завоеван российскими волейболистами в сентябре этого года на минувшем чемпионате Европы в Польше.
В 15:15 Сергей Шляпников проведет встречу со СМИ и юными волейболистами Самарской области.

В 15:30 в холле «МТЛ Арены» будет выставлен Кубок Европы. Все желающие смогут сфотографироваться с трофеем и взять автограф у главного тренера сборной России.
В 17:00 начнется матч «НОВА» - «Зенит – Казань». Напомним, что в текущем чемпионате «НОВА» занимает 3-ое место, одержав пять побед подряд.
Вход для болельщиков будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить в «МТЛ Арене» в день игры с 12:00 и до начала матча (количество строго ограничено).

Жители Новокуйбышевска могут взять  билеты 11 ноября в ФОКе «Октан» с 9:00 до 15:00.
От «Октана» до «МТЛ Арены» будут организованы бесплатные автобусы (отправление в Самару - в 15:00, обратно – по окончанию игры), сообщает пресс-служба облправительства.


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