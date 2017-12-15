В Самаре стартует региональный этап хоккейного турнира на призы клуба «Золотая шайба»
15 декабря 2017 15:23
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В субботу, 16 декабря в 13:00 во Дворце спорта «Кристалл» (Самара, поселок Мехзавод) состоится торжественная церемония открытия юношеских соревнований по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова сезона 2017\2018.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется министерством спорта Самарской области, Самарским
региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», федерацией хоккея Самарской области, министерством образования и науки Самарской области и органами местного самоуправления муниципальных образований под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Согласно предварительным заявкам в соревнованиях планируют принять участие более 100 команд из 35 муниципальных образований Самарского региона, около 1 500 юных спортсменов.
Команды выступают по трем возрастным группам (14-15 лет, 12-13 лет, 10-11 лет). Соревнования проводятся в два этапа. I этап – соревнования в муниципальных образованиях (декабрь 2017 – январь 2018 года), II этап – областные зональные и финальные соревнования (январь – февраль 2018 года).
Команды-победители по каждой возрастной группе будут командированы на финальный этап.
Старт нового сезона турнира «Золотая шайба» будет дан 16 декабря во Дворце спорта «Кристалл» (Самара, поселок Мехзавод). В турнире сыграют четыре сборные команды юношей 12-13 лет, сформированные из числа участников соревнований (команды «Север», «Юг», «Запад» и «Восток»), сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Программа мероприятия
10:00 – Полуфинал № 1. «Запад» - «Восток»
11:15 – Полуфинал № 2. «Север» - «Юг»
13:00 – Торжественная церемония открытия
13:30 – Показательный матч (команды девочек)
14:00 – Матч за 3 место
15:15 – Финал
16:15 – Церемония награждения
Фото: пресс-служба минспорта Самарской области
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