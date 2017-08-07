В Самаре стартовала заключительная неделя спортивного фестиваля «Спорт во всем»

112

В Самаре на пляже под Полевым спуском стартовала финальная неделя спортивного фестиваля «Спорт во всем», организованного «Центром спортивной подготовки» при поддержке министерства спорта Самарской области. Посещение площадки и участие во всех мероприятиях бесплатно для всех желающих.Традиционно фестиваль начинает свою работу каждый день в 9:00. На площадке доступны питьевая вода, wi-fi, спортивный инвентарь. Каждое утро проводятся разминки и занятия по йоге, вечерняя часть фестиваля включает тренировки, мастер – классы, открытие уроки, кинопоказы.