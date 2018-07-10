В Самаре стартовал этап Кубка России по шахматам — «Мемориал Полугаевского»
10 июля 2018 21:01
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Соревнования пройдут до 18 июля.
В них примут участие участие более 100 спортсменов из различных регионов РФ, а также представители Белоруссии и Казахстана, передает "Самарское обозрение".
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