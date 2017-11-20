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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоятся всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова

20 ноября 2017 15:24
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В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из различных регионов страны. Боксеры, занявшие первые места, смогут претендовать на присвоение звания «Мастера спорта России».
Во вторник, 21 ноября, в самарском Дворце спорта (ул. Физкультурна, д. 101) начнутся всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, обладателя Кубка мира, 3-х кратного чемпиона Европы, 5-ти кратного чемпиона СССР Василия Александровича Шишова. Турнир проводится в 25-й раз.

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из различных регионов страны. Боксеры, занявшие первые места, смогут претендовать на присвоение звания «Мастера спорта России». Поединки будут проходить с 21 по 26 ноября. Финальные бои состоятся в воскресенье с 16:00 до 20:00. Вход для зрителей свободный во все дни.

Церемония открытия турнира – 21 ноября в 17:30, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 




Фото:   пресс-служба минспорта Самарской области
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