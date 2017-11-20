В Самаре состоятся всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова
20 ноября 2017 15:24
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В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из различных регионов страны. Боксеры, занявшие первые места, смогут претендовать на присвоение звания «Мастера спорта России». Поединки будут проходить с 21 по 26 ноября. Финальные бои состоятся в воскресенье с 16:00 до 20:00. Вход для зрителей свободный во все дни.
Церемония открытия турнира – 21 ноября в 17:30, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Фото: пресс-служба минспорта Самарской области
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