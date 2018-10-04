В Самаре состоятся соревнования по подводному спорту (плавание в ластах)

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Состязания пройдут в ФОКе СГСПУ "Буревестник" (ул. Антонова-Овсеенко 24б).Предусмотрены заплывы на дистанции 50,100,200,400 в ластах и моноластах в трех возрастных категориях: 12-13 лет, 14-17 лет и старше 18 лет.Предполагается, что в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из самарских клубов, секций и школ.10 ноября. Проход в бассейн, разминка спортсменов - в 8:00, открытие соревнований и старт - в 9:00.11 ноября. Разминка спортсменов - в 8:00, открытие соревнований и старт - в 9:00.Вход свободный, но при наличии сменной обуви.Популярность плавания в ластах растет из года в год, привлекая молодежь, спортсменов, болельщиков и спонсоров. В этот раз внимание к соревнованиям проявил первый спортивный торговый центр в Самаре «Сила спорта», передает пресс-служба минспорта СО.