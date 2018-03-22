В Самаре состоятся областные соревнования на призы ГАУ СО УСЦ «Чайка»

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пройдут областные соревнования на призы ГАУ СО УСЦ «Чайка». Уже по традиции мероприятие станет заключительным в лыжном сезоне. Ожидается более 500 участников, сообщает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО