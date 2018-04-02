В Самаре состоялся спортивный фестиваль «Дружба народов – 2018»

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Организаторы мероприятия: ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» и ГКУ СО «Дом дружбы народов».Участников и гостей спортивного фестиваля приветствовали первый заместитель министра спорта Самарской области Харин Андрей Николаевич, председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип - Хазрат Яруллин, директор «Дома дружбы народов» Буров Игорь Викторович, заместитель председателя региональной общественной организации «Союз народов Самарской области», член общественной палаты Самарской области, председатель правления лиги азербайджанцев Самарской области Керимов Ширван Мурват оглы и руководители национальных общественных организаций."Самарская область всегда была многонациональной землей, где мирно жили люди различных культур и вероисповеданий. Сегодня в регионе в согласии и мире живут представители более 150 национальностей. Спорт всегда был силой, который объединял людей. Здесь все равны, и побеждают сильнейшие – те, кто своим умением и упорством превзошел соперника. Спортивный фестиваль «Дружба народов» – это замечательная возможность не только посоревноваться в спортивном мастерстве, в матчах по мини-футболу и волейболу, но и пообщаться, лучше узнать другу друга, наладить и укрепить межнациональные связи. Главное, что сегодня здесь собрались люди, объединенные одной, общей идей – идеей любви к спорту и нашей родной земле", - говорилось в приветственном адресе врио Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова.Концертная программа фестиваля была представлена музыкальной композицией в исполнении Цпнецян Розы Сергеевны, ансамблем танца «Алпан», который представил зрителям на обозрение «Горский танец» и в заключении церемонии открытия прозвучала песня «Байрам» от башкирской эстрадно-фольклорной группы, основанной в 1989 году и названной в честь Оренбургского «Караван – сарая», памятника истории и культуры башкирского народа.На интерактивных площадках гости фестиваля могли познакомиться с оригинальными национальными костюмами и узнать о работе Дома дружбы народов Самарской области. Все желающие могли посетить площадку по пропаганде Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и оценить состояние здоровья на площадке Центра Медицинской профилактики, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.