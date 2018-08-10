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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоялся первый ночной марафон

10 августа 2018 23:22
91
300 участников, фонари, бег, непередаваемые впечатления и улыбки!
Самара, есть первый ночной марафон!

300 участников, фонари, бег, непередаваемые впечатления и улыбки!

Ваши эмоции бесценны!

Спасибо всем, передает пресс-служба минспорта СО. 
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