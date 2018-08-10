В Самаре состоялся первый ночной марафон
10 августа 2018 23:22
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300 участников, фонари, бег, непередаваемые впечатления и улыбки!
Ваши эмоции бесценны!
Спасибо всем, передает пресс-служба минспорта СО.
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