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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоялся открытый чемпионат Самарского соединения Росгвардии по дзюдо памяти Евгения Золотухина

16 февраля 2017 15:44
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Около 60 спортсменов из 8 команд сразились на татами.
На базе спортивного комплекса «Динамо» в Самаре состоялся VII открытый чемпионат Самарского соединения войск национальной гвардии РФ по дзюдо, посвящённый памяти Героя России Евгения Золотухина.

В чемпионате приняли участие победители соревнований, прошедших в воинских частях Росгвардии из Самары, Балаково, Ульяновска, Заречного, Димитровграда, Саратова, Тольятти, Шиханы. Около 60 спортсменов из 8 команд сразились на
татами.

Организаторами мероприятия выступили Самарское соединение войск национальной гвардии РФ и Дума городского округа Самара. В торжественном открытии чемпионата приняли участие руководство управления Росгвардии по Самарской области, ветераны спорта и ветераны войск национальной гвардии РФ, учащиеся профессионально-технического училища №34 и кадетской школы №95, носящих имя Героя России Евгения Золотухина.

Торжественный парад по случаю открытия чемпионата принял командир Самарского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Линар Нигматзянов.

«Ваша служба, спортивные достижения и ваши поступки должны быть достойны имени нашего героя! Самарская земля богата спортивными традициями, в нашей истории немало побед и нам есть чем гордиться. Желаю всем спортсменам
честной борьбы и высоких результатов. Уверен, победители турнира достойно выступят на предстоящем чемпионате Приволжского округа войск национальной гвардии России», - обратился к участникам генерал-майор Линар Нигматзянов.

По итогам поединков были определены победители в семи весовых категориях. В командном зачете победу одержала команда центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии из Тольятти, второе место у представителей
полка Росгвардии из Заречного (Пензенская область), третье место заняла команда специального моторизованного батальона Росгвардии из Саратова.

Генерал-майор Линар Нигматзянов вручил победителям в личном первенстве и капитанам команд медали и специальные призы, учрежденные организаторами чемпионата. Ряд военнослужащих удостоены наград «За лучшую технику» и «Заволю к победе», сообщает пресс-группа управления Росгвардии по Самарской области.
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