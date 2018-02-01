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В Самаре состоялся отборочный этап всероссийской школьной лиги гольфа

1 февраля 2018 15:15
86
Итоги подводились в личном и командном зачете. Согласно положению в команде учитывались только 3 лучших результата.
Всероссийская лига школьного гольфа создана в 2017 году Ассоциацией гольфа России при поддержке Олимпийского Комитета России, министерства образования и науки РФ. В проекте участвуют 78 школ из 17 регионов. Каждая школа может выставить 3 команды по 4 человека, отобравшихся во внутришкольных соревнованиях среди учащихся 1 - 7 классов.

В регионах проводится три отборочных этапа (в январе, феврале и марте). Используется стандартное пластмассовое оборудование, позволяющее тренироваться и играть в гольф в помещениях. Заключительный финальный этап в июне проводится на территории гольф клуба «Дон» в Ростове-на-Дону.

На первом отборочном этапе участвовали 11 команд из четырех самарских школ. На турнире в школе №154 присутствовал вице-президент Ассоциации гольфа России Денис Жеребко, специально посетивший с визитом Самару.

Итоги подводились в личном и командном зачете. Согласно положению в команде учитывались только 3 лучших результата, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.

Итоги

1 место Команда 2 4 гимназия (Березной Т., Решетова А., Ахметжанова А.) 267 оч.
2 место Команда 3 154 школы (Широков А., Казачков Е., Редникова А., Антимонова Е.) 276 оч.
3 место Команда 1 гимназия № 4 (Бурнаева П., Нечаева З., Бакулина К.) 280 оч. 
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