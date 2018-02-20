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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоялся финал регионального этапа школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет"

20 февраля 2018 20:55
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Награды победителям вручила заместитель министра спорта Самарской области – руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

"Только что в Самаре состоялся финал регионального этапа школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет". Более 400 команд по региону. Победителями стали школа 2, Клявлино (девушки), школа 33, Сызрань (юноши). Впереди этап ПФО", - сообщает МинСпорта СО в Твиттере.


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