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В Самаре состоялось первенство области по дзюдо

22 января 2018 16:06
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На сегодняшний день областные первенства проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, во-первых, для комплектования сборной команды Самарской области, во-вторых, для участия уже в соревнованиях Приволжского федерального округа по дзюдо.
19 января 2018 года, в эту пятницу, в Самаре состоялось первенство Самарской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. В этом году соревнования прошли в измененном формате. Если раньше они включали три дисциплины: эстафету, КАТА – демонстрацию техники дзюдо, борьбу, то теперь осталась только последняя.

«Очень долго проходили соревнования, дети уставали, поэтому в этом году приняли решение оставить только борьбу. Из призеров и победителей мы формируем сборную команду области, и команда будет заниматься уже и отработкой КАТА, и ОФП. Плюс каждый тренер над этими дисциплинами работает отдельно», - рассказала председатель коллегии судей Самарской области по дзюдо Елена Гасанова.

Участие в соревнованиях принял 221 спортсмен.

Победители и призеры соревнований отобрались на Первенство Приволжского федерального округа среди юношей и девушек до 13 лет, которое пройдет в Саранске уже в начале марта. «Традиционно, команда Самарской области входит в тройку сильнейших, но конкуренция будет серьезная, ее составят прежде всего спортсмены из Татарстана, Оренбуржской, Ульяновской областей, Пермского края», - рассказал исполнительный директор Федерации дзюдо Приволжского федерального округа Александр Румянцев

20 января 2018 года в Самаре состоялись Первенство Самарской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, Первенство Самарской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

В соревнованиях приняли участие 242 спортсмена. 

На сегодняшний день областные первенства проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, во-первых, для комплектования сборной команды Самарской области, во-вторых, для участия уже в соревнованиях Приволжского федерального округа по дзюдо. Первенство ПФО до 23 лет пройдет со 2 по 5 февраля в Ульяновске, Первенство ПФО до 15 лет – с 18 по 21 февраля в Самаре, сообщае пресс-служба минспорта Самарской области.

Полные результаты здесь.


Фото:   пресс-служба минспорта Самарской области
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