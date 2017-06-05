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В Самаре состоялось открытие областного турнира «Лето с футбольным мячом»

5 июня 2017 19:04
86
Зрителями спортивного праздника традиционно становятся около 2 000 участников, болельщиков, тренеров, родителей.
3 июня на футбольном поле СК «Виктория» Промышленного района Самары состоялся большой спортивный праздник по случаю открытия областного турнира «Лето с футбольным мячом». Региональный проект реализуется в рамках федерального партпроекта «Детский спорт». В этом году турнир посвящен предстоящему Чемпионату Мира по футболу. Футболисты вышли на матчи в майках с логотипом Чемпионата.

В 2017 году соревнования «Лето с футбольным мячом» пройдут в 2 этапа - с июня по август:

1 этап: 3 июня по 16 июля – соревнования во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области;

II этап: 17 июля по 20 августа – групповые и зональные соревнования; Финал турнира пройдет 26 августа.

Зрителями спортивного праздника традиционно становятся около 2 000 участников, болельщиков, тренеров, родителей. В рамках финала кроме соревнований, для участников турнира организуется серия специальных мероприятий: мастер-классы с игроками ФК «Крылья Советов», дружеский матч между командами организаторов и игроков, выступления спортивных и творческих коллективов, культурно-развлекательная программа.

Все участники получают дипломы и майки с символикой проекта, победители соревнований - кубки, медали, грамоты и памятные призы, сообщает пресс-служба "Единая Россия - Самара".
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