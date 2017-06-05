В Самаре состоялось открытие областного турнира «Лето с футбольным мячом»
5 июня 2017 19:04
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В 2017 году соревнования «Лето с футбольным мячом» пройдут в 2 этапа - с июня по август:
1 этап: 3 июня по 16 июля – соревнования во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области;
II этап: 17 июля по 20 августа – групповые и зональные соревнования; Финал турнира пройдет 26 августа.
Зрителями спортивного праздника традиционно становятся около 2 000 участников, болельщиков, тренеров, родителей. В рамках финала кроме соревнований, для участников турнира организуется серия специальных мероприятий: мастер-классы с игроками ФК «Крылья Советов», дружеский матч между командами организаторов и игроков, выступления спортивных и творческих коллективов, культурно-развлекательная программа.
Все участники получают дипломы и майки с символикой проекта, победители соревнований - кубки, медали, грамоты и памятные призы, сообщает пресс-служба "Единая Россия - Самара".
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