В Самаре состоялось награждение призеров областного этапа всероссийского турнира по хоккею "Золотая шайба"
22 февраля 2018 23:12
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«Установлен новый рекорд. В прошлом году в соревнованиях участвовали 32 муниципальных образования Самарской области, которые выставили 83 команды. В этом году – 35 муниципалитетов и 152 команды, - подчеркнул главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. – Мы можем утверждать, что в губернии в полной мере выполнено поручение Президента России Владимира Путина о том, что детский хоккей должен быть массовым видом спорта». Он также отметил, что 72 матча в рамках розыгрыша «Золотой шайбы» были сыграны на крытых площадках, что стало возможным благодаря поддержке врио губернатора Дмитрия Азарова и областного правительства.
Финальные игры «Золотой шайбы» состоялись в областной столице на этой неделе. В старшей возрастной группе (2003-2004 годы рождения) первенствовал клуб «Марат» из Тольятти и села Ягодное. «Победили за счет хорошей подготовки и самоотдачи. Уже начали подготовку к финальному этапу – тренируемся и на льду, и на земле», - рассказал тренер команды Андрей Дашков.
В средней возрастной группе (2005-2006 годы рождения) сильнейшей стала самарская «Чайка». А в младшей (2007-2008 годы рождения), финал которой был сыгран вчера, тольяттинский «Сириус» опередил «СпортГрад» из Отрадного и «Шершней» из Пестравского района.
В этом сезоне в области впервые отдельно разыгрывался турнир среди сельских команд. Правда, условия участия в нем были довольно строгими: все юные хоккеисты должны были иметь прописку в сельских поселениях. Среди команд старшей возрастной группы победу одержал «Белый барс» из Кошкинского района, который во всероссийском финале занял 16-е место.
В средней возрастной группе победителем стала команда из Пестравского района. «Шершни» играют во всероссийском финале «Золотой шайбы» среди сельских команд в эти дни.
«Мы добиваемся побед за счет активности людей и помощи руководства района. У нас любят хоккей, можно сказать, живут им, - рассказал «ВК» тренер «Шершней» Олег Шлыков. – Хоккеисты у нас из трех сельских поселений – Майское, Марьевка и Пестравка. Причем тренируются не только ребята, но и девчонки – они сами приходят, просят подобрать форму, клюшки. Играем на открытых площадках, сами готовим и чистим лед. Но условия для тренировок есть только два-три месяца в году. И если с районами мы успешно конкурируем, то с городскими командами, которые могут заниматься под крышей, нам приходится сложновато».
Вопрос о площадках поднял и депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев. «Для дворовых команд из всех районов должно быть выделено время в крытых ледовых дворцах», - считает депутат.
А координатор проекта «Золотая шайба» от партии «Единая Россия» Алексей Чигенев предложил проводить как составляющую часть турнира соревнования среди команд девушек: «Турнир на призы клуба «Золотая шайба» создает предпосылки для появления профессиональных игроков, которые в будущем могут достичь таких же высот, как Семен Варламов. Но, как показали итоги Олимпиады, нам нужно активнее развивать женский хоккей».
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