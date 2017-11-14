В Самаре состоялись всероссийские соревнования по современному пятиборью
14 ноября 2017 22:51
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В соревнованиях приняли участие спортсмены из Башкортостана, Калининградской области, Ульяновской области, Ростовской области, Москвы, Московской области и Самарской области.
Результаты
Мужчины
1. Лифанов Александр (Самарская область)
2. Овчаров Валерий (Самарская область)
3. Белов Сергей (г.Москва)
Женщины
1. Вдовенко Екатерина (Самарская область)
2. Махинько Анна (г.Москва)
3. Утина Екатерина (Самарская область), сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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