В Самаре состоится всероссийский турнир по фехтованию

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В соревнованиях примут участие сильнейшие шпажистки страны возрастной категории до 24 лет. В турнире выступят около 100 спортсменок из 9 регионов.Также ожидается приезд четырёх фехтовальщиц из Узбекистана. Среди заявленных участниц – шпажистки сборной России, лидерыроссийского юниорского фехтования.Турнир проводится на призы президента федерации фехтования Самарской области, депутата Государственной Думы РФ Михаила Дегтярева. Соревнования входят в систему отбора кандидатов в сборную России, сообщает пресс-служба облправительства.