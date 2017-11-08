В Самаре состоится турнир по настольному теннису «На призы Губернатора Самарской области»

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С 9 по 12 ноября в спортивном комплексе «Первая ракетка» (Самара,ул. Верхне-Карьерная, 3а) пройдут соревнования по настольному теннису «На призы Губернатора Самарской области». В них примут участие более100 спортсменов не старше 16 лет из различных регионов страны.Турнир будет проводиться в двух возрастных группах: юноши и девушки(до 16 лет), мальчики и девочки (до 13 лет). Предусмотрены личный и командный зачеты. В соревнованиях выступят сильнейшие молодые теннисисты Самарской области.Торжественное открытие состоится 9 ноября в 17:30.Фото pixabay.com.