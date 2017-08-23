В Самаре состоится турнир по баскетболу 3х3 Samara Open

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3 сентября на площадке перед торговым центром «МЕГА» состоится грандиозный спортивный праздник: турнир по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева.Нынешний турнир — уже восьмой по счету. С каждым годом соревнования становятся еще более масштабными и расширяют географию участников. В увлекательнейших играх примут участие как команды из Самарской области, так и гости из других регионов.В рамках Samara Open будут разыграны призы в 11 категориях. Принять участие в турнире смогут все желающие, начиная с 9 лет.Матчи будут проходить на 17 площадках. В программе Samara Open-2017 — множество различных конкурсов, которые пройдут как на конкурсном кольце (здесь шанс выиграть приз получит любой желающий), так и на центральном корте — как, например, традиционный Slamdunk contest (конкурс по броскам сверху).Также наверняка большое внимание у болельщиков и участников турнира Samara Open вызовет матч открытия, в котором две стритбольные команды составят известные всем люди из мира политики, бизнеса и спорта.Кроме того, организаторами и партнерами турнира предусмотрено размещение на территории Samara Open многочисленных развлекательных площадок для участников и болельщиков любого возраста.